İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 kişi tutuklandı

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 47 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen 'Kuyu-4' operasyonlarında uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 organize suç örgütünün elebaşları dahil 62 şüpheliden 47'si tutuklandı. Operasyonlarda 11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, araçlara ve şirketlere el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, ülkeyi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirtti.

11.06.2024 11:51
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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında gözaltına alınan, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 12 ildeki "Kuyu-4" operasyonlarında yakalanan 62 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadeleri alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 47'si tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz mal varlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konulmuştu.

Bakan Yerlikaya, 13 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, Türk lirası, altın ve ziynet eşyası ele geçirilen operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 kişi tutuklandı - Son Dakika

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