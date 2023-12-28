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İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 105 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 105 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetim ve operasyonlarda, 105 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda ayrıca 5 ev sahibi hakkında işlem başlatıldı ve toplam 212 bin 380 lira ceza uygulandı.

İstanbul\'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 105 kişi yakalandı
28.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:30
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İstanbul'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve eş zamanlı operasyonlarda 105 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün 17.00-23.00 saatleri arasında Beyoğlu ve Fatih'te düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde, 2 bin 708 kişi sorgulandı, 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerinden önce insani olmayan şartlarda bekletildikleri "şok evi" olarak adlandırılan 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 düzensiz göçmenle birlikte, adresleri onlara kiraladıkları tespit edilen 5 ev sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan toplam 105 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, baskın yapılan adresler mühürlendi.

Evlerini düzensiz göçmenlere kiralayan 5 ev sahibine Yabancıları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 212 bin 380 lira ceza uygulanarak, haklarında "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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