İstanbul\'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyon: 105 kişi yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim ve eş zamanlı operasyonlarda 105 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün 17.00-23.00 saatleri arasında Beyoğlu ve Fatih'te düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde, 2 bin 708 kişi sorgulandı, 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine yasa dışı geçişlerinden önce insani olmayan şartlarda bekletildikleri "şok evi" olarak adlandırılan 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 düzensiz göçmenle birlikte, adresleri onlara kiraladıkları tespit edilen 5 ev sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan toplam 105 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, baskın yapılan adresler mühürlendi.

Evlerini düzensiz göçmenlere kiralayan 5 ev sahibine Yabancıları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 212 bin 380 lira ceza uygulanarak, haklarında "Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.