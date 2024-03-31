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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a çıktı

İstanbul\'da Ekrem İmamoğlu\'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Cumhur İttifakı\'nın adayı Murat Kurum\'a çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sandıkta, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum en yüksek oyu aldı. Sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Murat Kurum 126 oy, Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı. Diğer adaylara ise toplamda 22 oy çıktı.

31.03.2024 21:57
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum aldı.

Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı 2244 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.

Söz konusu sandıkta kullanılan 266 oydan 4'ü geçersiz sayılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 126 oy, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 114 oy aldı.

Seçim sonuç tutanağına göre sandıktan, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 10, DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'a 3, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 8, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a 1 oy çıktı.

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıkta en yüksek oy Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a çıktı - Son Dakika
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