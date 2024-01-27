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İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere denetim - Son Dakika
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İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere denetim

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, 2 sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza yazıldı. Denetim sırasında bazı sürücüler polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalıştı.

İstanbul\'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere denetim
27.01.2024 - 19:29,
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İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan iki sürücüye toplam 12 bin 878 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere ve Mavi Hasta Nakil ambulanslarına yönelik denetimler yaptı. Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan katılımda oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan iki sürücüye 12 bin 878 lira ceza yazıldı. Denetim sırasında emniyet şeridini kullanan bazı sürücüler polis ekiplerini fark ederek diğer şeritlere geçerek uzaklaşmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere denetim - Son Dakika
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