İstanbul'da Engelliler İçin İftar Programı

15.03.2026 23:51
Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği tarafından engellilere yönelik iftar programı düzenlendi.

İstanbul'da, Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Ümraniye'deki Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirilen programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Halis Kuralay, Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Kurucu Başkanı Selahattin Aydın, akademisyenler, birlik üyeleri ve davetliler katıldı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, buradaki konuşmasında, insana hizmet etmenin ve bunu Allah rızası için yapmanın en güzel amellerden biri olduğunu belirterek, Müslümanlar için yol göstericinin Kur'an ve Peygamber'in sünneti olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engelliler için çok güzel çalışmalar yaptık ve yapılmaya da devam ediliyor. Kabartma yani Braille alfabesi dediğimiz o alfabeyle yazılan Kur'an-ı Kerimler, cüzler, temel dini bilgiler, ilmihal kitapları yayınladık. Dünyada ilk defa, en azından İslam dünyasında diyebiliriz, işitme engelliler için dini kavramlar sözlüğünü Diyanet İşleri Başkanlığında biz yaptık. Bir yıllık uzunca bir çalışmayla dini kavramlar sözlüğünü kitap olarak bastırmakla kalmadık, bir işitme engelli kardeşimizi istihdam ederek onun tarifiyle kitapta bulunan bütün kelimeleri, işaret dili ile videosunu yaptırdık. Türkiye Diyanet Vakfının engelli kardeşlerimize yönelik hangi alanda olursa olsun destekleri olmuştur. Bu bizim vazifemizdir."

Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği Başkanı Kuralay ise afet durumlarında çoğu zaman en fazla ihmal edilen grupların engelli bireyler olduğunu belirterek, engellilerin doğaları gereği zaten dezavantajlı bir konumda bulundukları, bu nedenle özellikle görme engelliler başta olmak üzere bu bireylere yönelik daha fazla destek ve ilgi gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Birliğin faaliyetlerine ve amacına değinen Kuralay, "Uluslararası Kur'an Hizmetleri Birliği olarak hedefimiz, dünyada okumayı arzu edip de tek bir görmeyen kalmayana kadar o insanlara Kur'an-ı Kerim ulaştırmaya çabalamak, vesile olmak. Bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Programda, iftarın ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
