İstanbul'da Eros Davası Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Eros Davası Başlıyor

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İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen Eros adlı kedinin davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek. Duruşmaya çok sayıda hayvansever katıldı ve adalet taleplerini dile getirdi. Eros'un öldürülmesi hayvan hakları açısından önemli bir dava olarak görülüyor.

13.03.2024 12:20
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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek. Duruşmanın yapılacağı adliye binasını çok sayıda hayvansever akın etti. Koridorlar tıka basa doldu. "Katil İbrahim" sloganları atıldı. İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı. Polisin ve özel güvenliğin engellemelerine rağmen bariyerleri geçen izleyiciler, duruşma daha geniş olan amfiye alınınca içeri girebildi.

Eros'u öldürdüğü için daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için en üst sınırdan ceza verilmesi ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesi isteniyor. İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması ve en ağır cezaya çarptırılması için aralarında Galatasaray'lı Mauro Icardi gibi futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ünlü sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyalara katılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ilk mahkeme kararından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz"

İstanbul\'da Eros Davası Başlıyor
Kaynak: ANKA

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