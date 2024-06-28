İstanbul'da Eşi Fatma Narman'ı Öldüren Yalçın Narman'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Fatih'te 2 yıl önce eşi Fatma Narman'ı öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yalçın Narman hakkında karar verildi. Mahkeme, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, pişmanlığını ifade etmemesi nedeniyle de herhangi bir indirim uygulamadı.

24 Nisan 2022 tarihinde 21 yaşındaki Fatma Narman'ın cansız bedeni yaşadığı evde bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri Fatma Narman'ın eşi Yalçın Narman'ı gözaltına almıştı. Aynı evde kalan kardeşi diğer şüpheli Bahattin Narman'ın, apartmanın önünde araba içerisinde beklediği, Yalçın'ın eşini öldüreceğinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilmişti. Yalçın Narman hakkında, Fatma Narman'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yalçın Narman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın karar duruşması da İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman jandarma eşliğinde getirilirken, diğer sanık Bahattin Narman, taraf avukatları ve Fatma Narman'ın ailesi duruşmaya katıldı.

"Vefat eden keşke ben olsaydım"

Yalçın Narman esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Darp iddiaları zandan ibarettir. Eşimle hiçbir sorunum yoktu. Aldatma mevzusu da zandan ibarettir. Eşimi öldürmek için sebebim yoktur. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Keşke vefat eden eşimin yerine ben olsaydım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Yalçın Narman'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın pişman olmadığı değerlendirildiğinden hakkında indirim yapılmamasına karar verdi. Sanığa yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Bahattin Narman ise beraat etti.