İstanbul'da etkili olan fırtına 74 ihbara neden oldu, 12 koru ile park kapatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 74 ihbar yapıldığı belirtildi. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenilirken fırtına nedeniyle 12 koru ve park geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bazı teleferik hatlarında seferler durdurulurken, Şehir Hatları ve deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, İstanbul genelinde 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından çeşitli tedbirler alındı.

74 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirildiği belirtildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılmasının istendiği kaydedildi. Açıklamada, 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştığı, ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi.

12 KORU VE PARK ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları ile Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu. Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda hattında seferler iptal edildi.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar alternatif güzergahlarda gerçekleştirileceği bildirildi.

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşandı. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Valilik açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.