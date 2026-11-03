İstanbul'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna'da su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna'da su birikintileri oluşturdu

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İstanbul\'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna\'da su birikintileri oluşturdu
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İstanbul\'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna\'da su birikintileri oluşturdu
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunanlar şemsiye açarken, hazırlıksız yakalananlar çevredeki kapalı alanlara sığındı.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kaynak: DHA
YenibosnaİstanbulAtaşehirGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna'da su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
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