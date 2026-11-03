İstanbul\'da etkili olan sağanak Ataşehir ve Yenibosna\'da su birikintileri oluşturdu

İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.