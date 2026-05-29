İstanbul\'da Fetih Coşkusu

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarında düzenlenen mehteran konserleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda fetih coşkusu, mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşındı.

Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal meydanları ile Ayasofya-i Kebir Camisi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camisi, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mehteran performansları vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Taksim Meydanı'nda sahne alan mehteran takımı, seslendirdiği çeşitli marş ve eserlerle vatandaşlara tarihi atmosferi yaşattı. Meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti.

Birçok kişi konseri cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Kartal ve Ümraniye'deki mehteran gösterilerine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydanlarda toplanan vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik etti.