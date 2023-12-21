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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 13 firari örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri ve aktif rol aldıkları tespit edildi.

İstanbul\'da FETÖ\'nün hücre evlerine operasyon: 13 kişi gözaltına alındı
21.12.2023 - 10:21,
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İSTANBUL'da FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde gizlendikleri tespit edilen 13 firari örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olup hakkında yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı firarilerin, örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerinde kaldıkları belirlendi. Gaybubet evlerini bir süre izleyen ekipler bu sabah, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 2 kamudan ihraç doçent, 1 kamudan ihraç astsubay, 1 kamudan ihraç çalışanın da bulunduğu toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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