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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheliler emniyete götürüldü.

İstanbul\'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 11:10,
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ içinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 3 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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