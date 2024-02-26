İstanbul\'da FETÖ ve PKK/KCK Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü konulu suçlardan yakalama kararı bulunan 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütü konulu suçlardan yakalama kararı bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, bylock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.