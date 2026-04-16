Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Filistin İçin Panel Düzenlendi

16.04.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen panelde Gazze'deki kadın ve çocukların durumu ele alındı, insanlık vicdanı vurgulandı.

İstanbul'da " Gazze'de savaşın sessiz mağdurları: Kadınlar ve Çocuklar" konulu panel düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen panel, Filistinli Kadınlar Topluluğu, Uluslararası Adalet Forumu, Türk-Arap Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldı.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren doktor ve mühendis kadınların yer aldığı bir video gösteriminin ardından panelin açılış konuşmalarını İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, Uluslararası Adalet Forumu Genel Sekreteri Ashraf Nasrallah ve İÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekai Kardaş yaptı.

Filistinli Avukat Ela Yağmur'un moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Filistin'de yaşananlara "hayır" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte yalnızca eleştirel bir tutum ortaya koymadığını belirten İlhan, aynı zamanda insani yardım, diplomatik girişimler ve uluslararası hukuk çağrılarıyla aktif bir pozisyon aldığını, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımların başlamasında en aktif ülkelerden biri olduğunu, sivillerin yaşadığı dramın hafifletilmesi için sahada ve uluslararası platformlarda yoğun çaba sergilediğini vurguladı.

İlhan, "Bugün gelinen noktada mesele sadece siyasi bir kriz değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, uluslararası hukukun işlerliğini test eden bir sınav niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede milletvekilleri olarak bizler de TBMM'de insanlık vicdanı adına güçlü ve net bir duruş ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Filistin meselesinin jeopolitik bir mesele olmadığını, insan hakları ve varoluş meselesi olduğunu belirtti.

Filistin meselesinin herkesin meselesi olduğunun altını çizen Süslü, "Gazze mi abluka altında, yoksa insanlık mı, dünya mı? Bu soruyu kendimize tekrar sormamız lazım. Niye böyle olduk? Çünkü dayanışma içinde olmayı, kardeş olmayı başaramadık. Müslümanlar bir arada olmayı başaramadığı için zalim bu kadar zulmünü artırabildi." diye konuştu.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İsrail'in aslında kendi geleceğini bombaladığını ve insanlık vicdanında mahkum olduğunu dile getirdi.

Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını ifade eden Şamlı, "Savaş devletler arasında yaşanan bir çatışmadır. İsrail şu anda maalesef bir devlettir ve onun saldırdığı Gazze devlet değildir, ordusu yoktur. 'Peki nedir Gazze?' sorusuna vereceğimiz cevap hem insani hem uluslararası hukuka göre kendisini, ülkesini ve hayat hakkını savunmaya çalışan bir halktır, topluluktur. İşte bir devlet bir halka saldırıyor. Savaşın da bir hukuku ve ahlakı vardır. Bu hukuka ve ahlaka İsrail'in asla riayet etmediğini görüyoruz. Savaşta sivillere, mabetlere, sivil hedeflere saldırılmaz ama bütün bunların yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu bir savaş olarak tanımlamak bir hatadır. Bu bir halka yapılan soykırımdır, yok etme saldırısıdır. Önce bunu tespit etmemiz gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Gazzeliler'in kendi topraklarında mülteci haline getirildiğine işaret eden Şamlı, bütün insanlığın bir ittifakla bu saldırganlığa karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Sümeyye Sena Polat, katliam ve soykırım arasında fark bulunduğunu, soykırımla geleceğin de hedeflendiğini, İsrail'in yaptığının da bu olduğunu ancak Filistinlilerin davasından vazgeçmediğini anlattı.

Filistinli Kadınlar Topluluğu Başkanı Ela Hıdır ve Filistinli esir Gufran Zamel de panelde birer konuşma yaptı.

Panelin ardından Edebiyat Fakültesi Şeref Salonu'nda "Adalet Filistinli Kadınlar için" başlıklı serginin açılışı yapıldı. Sergide, Gazze'de hayatını kaybeden 22 bin kadın ve çocuğun isimlerinin yazılı olduğu 70 metrelik pankart açıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, İstanbul, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:31:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.