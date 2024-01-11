İstanbul\'da Forex dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen "Sibergöz-13" operasyonunda 73 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da yapılan "Sibergöz-13" operasyonunda, 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Halkın huzurunu kaçıranlara, milletin parasına göz dikenlere karşı operasyonların artarak devam edeceğine dikkati çeken Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 103 bilgisayar ve bağlı çok sayıda monitör, 200 telefon, 3 ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin lira, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu."