İstanbul'da Gazzeli çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Gazzeli çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu

İstanbul\'da Gazzeli çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu. Kabataş İskelesi'nden kalkan vapur, çeşitli okulların öğrencilerini selamlarken etkinliğe Filistinli aileler ve öğrenciler de katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kabataş İskelesi'nden kalkan vapur, Kabataş Erkek Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi ile Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini selamladı.

Daha sonra Gazze'deki çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yaptıkları bu etkinlikte "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajını vermek istediklerini söyledi.

Uçurtmaların özgürlüğün bir sembolü, simgesi olduğunu ifade eden Yentür, "Bugün Gazze'deki çocuklarımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun istiyoruz. Onların gücü ve kuvvetiyle, duasıyla, sevgiye, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun istiyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu." diye konuştu.

Yentür, Gazzeli çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye'de Filistinli çocukları, Gazzeli çocukları bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesiyle, her türlü fırsat ve imkan eşitliğini tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Gazze'deki acıların son bulmasını temenni eden Yentür, "Bugün Gazzeli çocuklarımızla, Filistinli evlatlarımızla ve Türkiyeli çocuklarla beraber Boğaz'da sevgimizi, duamızı dalgalara verip Filistin'e, Gazze'ye gönderiyoruz. İnşallah bu acılar bir an önce son bulur. Çocukların gülüşüyle yepyeni, güzel bir dünya kurulur. Bu mümkün. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Etkinliğe, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık, Filistinli aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Kabataş İskelesi, İnsan Hakları, Filistin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Gazzeli çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
Sabiha Gökçen’de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
Gölcük’te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı Gölcük'te polis aracına giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
Ankara’nın altından deniz canlısı çıktı 66 milyon yıllık gizem Ankara'nın altından deniz canlısı çıktı! 66 milyon yıllık gizem

20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:50
Sakarya’da esrarengiz ölüm Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 20:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Gazzeli çocuklar için Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalar uçuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement