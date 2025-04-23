İstanbul'da Geceyi Dışarıda Geçirenler İçin Alanlar Açıldı

(ANKARA) – İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşlar için, okul bahçelerinin, spor salonlarının ve camilerin kullanıma açıldığını duyurdu.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz, korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."