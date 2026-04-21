İstanbul\'da Gençlik Merkezleri Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul'daki gençlik merkezleri, eğitim amacıyla düzenlenen programlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kentte İstanbul İl Müftülüğü bünyesinde 39 ilçedeki 87 Diyanet Gençlik Merkezinde sanat, spor ve değerler eğitimi gibi geniş bir yelpazede faaliyetler yürütülüyor. Gençleri güvenli ve nitelikli bir ortamda bir araya getiren merkezler, onların manevi, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunuyor.

Adeta gençlerin buluşma noktası haline gelen merkezlerde koordinatörler ve kursiyerlerin katılımıyla yürütülen faaliyetler, çok yönlü bir eğitim ve sosyal etkileşim imkanı sağlıyor.

"2025'te 1 milyon 780 bin öğrenciye ulaştık"

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere yönelik çalışmalar kapsamında 87 Diyanet Gençlik Merkezi, 99 okuma salonu ve 12 Genç Ofis ile hizmet verdiklerini söyledi.

Birçok faaliyetin yürütüldüğü gençlik merkezlerinde İstanbul gibi kadim bir şehrin kişilere sağlayacağı katkılara ilişkin sunumlar yapıldığını aktaran Bülbül, "Değerler yüklüyor, tarih bilinci vermeye çalışıyoruz. Gençleri yerinde bilgilendirmek üzere Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar gezi faaliyetlerinde bulunuyoruz. Gençlik merkezleri, KYK yurtları ve diğer alanlarda yaptığımız 37 binden fazla faaliyetle 2025'te 1 milyon 780 bin öğrenciye ulaştık." bilgisini paylaştı.

İstanbul'daki 39 ilçede bulunan Diyanet Gençlik Merkezlerinde 1110 personelle hizmet verildiğini anlatan Bülbül, yapılan faaliyetlere gençlerle birlikte karar verildiğini, onların ilgilendikleri alanlarda dışarıdan eğitimcilerin de getirildiğini dile getirdi.

Dünya kick boks ve judo Balkan şampiyonu olan, atlı okçuluk, kano ve bilek güreşi antrenörü gibi alanlarda yeteneğini geliştiren din görevlilerinin eğitmen olarak katıldığını belirten Bülbül, sahada uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında yaz kursları düzenlendiğini kaydetti.

Bülbül, robotik kodlama, matematik ile İngilizce, İspanyolca, Arapça gibi yabancı dillerde eğitimler verildiğini aktararak, gençlerin bu merkezlere yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Yazın üniversite sınavlarından bunalmış gençler için at biniciliği, bisiklet turları, macera parkuru, değerler eğitimi ve çeşitli sosyal becerilerin olduğu nefes kampları düzenlendiğini belirten Bülbül, iletişim sorunları yaşayan kamptaki bir kızın zamanla davranışlarının değiştiğini ifade etti. Bülbül, adeta sokakta yaşadığını gördükleri kıza rehabilitasyon desteği sağladıklarını, ekonomik açıdan yardımda bulunduklarını ve işe yerleştirdiklerini anlattı.

Bülbül, gençlerle Balkan, Kudüs, Buhara ve Maveraünnehir okuma programları düzenlediklerini dile getirerek, gençlerin, üniversite hocalarıyla yaptıkları derslerin yanı sıra bu bölgeleri de ziyaret ettiğini aktardı.

Zekeriya Bülbül, "Yapılan faaliyetler ve hizmetler sadece Türkiye'ye hitap etmez. Bütün dünyayı kuşatması altına alır. Bize gelen gençlerimizin algıları sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bütün mazlum milletlerin, öz itibarıyla ise insanlığın hizmetine sunulmak üzere gençlerin kendilerini geliştirecek motivasyon sağlamalarını amaçlayan hizmetlerimiz var." diye konuştu.

Manevi danışmanlık hizmeti de sunuluyor

İstanbul'da gençlere yönelik çalışmaların yürütüldüğü Kısıklı Diyanet Gençlik Merkezi Koordinatörü ve Üsküdar Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Hatice Tura, gençlerin manevi, kültürel, sosyal birçok yönden gelişimlerine katkı sunmak amacıyla geleneksel sanat, edebiyat, psikoloji ve musiki atölyeleri ile ilmi sohbetler düzenlendiğini belirtti.

Yine manevi olarak problem yaşayan gençlere danışmanlık hizmeti de verildiğini aktaran Tura, sosyal sorumluluk alanında önemli faaliyetler yapıldığını, gönüllük projeleriyle huzurevleri ve sevgi evlerinin ziyaret edildiğini, ihtiyaç sahibi ailelere maddi manevi destekte bulunulduğunu kaydetti.

Tura, merkezde 7-10 yaş grubu için Çocuk Akademisi, lise öğrencileri için de Lise Akademisi kurulduğunu belirterek, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra uzmanların katılımıyla da akademik yönden çocukların desteklendiğini ifade etti.

Üniversite öğrencilerine yönelik uzman konukların katıldığı "Çarşamba Kahvesi" projesinin de yürütüldüğünü dile getiren Tura, "Kısıklı Gençlik Merkezi birçok aktivitenin yapıldığı ve gençlerin buraya severek geldiği bir mekan olarak değerlendiriliyor. Gelişimlerine katkıda bulunmak için tüm gençlerimizi merkezimize davet ediyoruz." dedi.

"Dersleri çay-kahve ve sohbet eşliğinde yapıyoruz"

Merkezde eğitim alan genç kursiyerlerden Sena Özcan, Eylül 2025'ten itibaren gelmeye başladığı merkezde sulu boya ve Hadis Okumaları derslerine devam ettiğini vurgulayarak, "Dersleri çay-kahve ve sohbet eşliğinde yapıyoruz. Buradan zihnimiz daha dinç ve mutlu olarak çıkıyoruz. Bildiklerimizi tazeliyor, bilmediklerimizi öğreniyoruz. Sulu boya yaparken zihnimiz boşalıyor ve ortaya çıkan eserler bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Beyza Güreler ise merkeze ilk açıldığı Eylül 2023'ten beri devam ettiğini, birçok derse katıldığını anlatarak, "Aynı zamanda çok güzel dostluklar edindik. İlmi çalışmalardan istifade ettik, manevi anlamda da beslendiğimizi düşünüyorum. Sadece ilmi programlar değil, farklı programlara gelen konuklarla birebir tanışma imkanımız oluyor ve onlardan istifade ediyoruz. Burada 'Çarşamba Kahvesi' programlarına, alanında uzmanlar, akademisyenler konuk oluyor. Hocalarımızın düşünce dünyamızı etkilediğini ve ufkumuzu açtığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.