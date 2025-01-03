İstanbul'da Gezici Veteriner Otobüsü 'Vetbüs' Hizmette

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara yönelik başlattığı Gezici Veteriner Otobüsü "Vetbüs", iki gün boyunca Kartal'ın 2 farklı noktasında hem sokaktaki dostlara hem de hayvanseverlere hizmet verdi.

Sahipsiz hayvanların rehabilitesi ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme ve hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla hizmet veren Vetbüs, 31 Aralık 2024'te Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Ocak Perşembe günü ise Atalar Mahallesi'nde hizmet verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gezici Veteriner Otobüsü "Vetbüs", Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de iş birliği ile 2 gün Kartal'da hizmet verdi ve mahalle sakinleri tarafından getirilen sokak hayvanları tedavi edildi, çipleri takıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemaletttin Yüksel ve Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban da işlemler sırasında görevlileri ziyaret etti. Muayene, aşı, mikroçip takılması ve basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı Vetbüs'te kısırlaştırma işlemi için de kontrol yapan veterinerler, kısırlaştırılması gereken hayvanların, ilgili merkeze sevkini sağladı.

İstanbul'da şehir meydanları, yeşil alanlar ve korular, parklar, sahiller ve diğer sosyal alanlarda park ederek sokak hayvanlarına ve hayvanseverlere hizmet veren Vetbüs'ün en önemli amaçlarından biri de sokaktan hayvan sahiplendirmeyi özendirmek.

Vetbüs'ün içinde tıbbi cihazlar ve tetkik aletlerinin yanı sıra denetimli bir veteriner hekim ekibi bulunuyor.