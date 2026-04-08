Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde İsraf Mücadelesi ve Teknoloji Rolü Ele Alındı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilirlik ve gıda bankacılığı modelinin yaygınlaştırılması ele alındı. Zirve kapsamında, iklim riskleri, gıda güvenliği, tarım finansmanı, yenilikler ve yapay zeka kullanımı gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, gıda bankacılığının uzun yıllardır uygulanan bir dayanışma modeli olduğunu belirterek, israf olmadan kullanılabilir ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına dayandığını söyledi. Tibuk, gıda bankalarının market, aşevi ve depo formatlarında faaliyet gösterdiğini, özellikle market modelini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu modelde, ihtiyaç sahiplerinin belirlenen limitler dahilinde bağışlanan ürünleri seçebildiğini, bunun israfı önlediğini ifade etti.

Tibuk, TİDER'in 2010'da kurulduğunu ve Türkiye'de gıda bankacılığı ağını yönettiğini anlattı. İlk zirve düzenlendiğinde 7 gıda bankasına destek verdiklerini, bugün ise 39 şehirde 77 gıda bankasının sistemde yer aldığını ve bir milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı. Zirvenin, farkındalık oluşturmak, bağışçı sayısını artırmak ve daha fazla gıda bankası açılmasına katkı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

BtcTurk Sponsorluk Yöneticisi Ertan Ece, zirvenin 6 yıldır gıda bankacılığı ve israfın önlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Etkinliğin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Ece, israf konusuna dikkat çekmek için zirvede yer aldıklarını ifade etti. Ayrıca, finansal teknoloji çözümleri ve bitcoin gibi araçlarla enflasyona karşı korunmaya yönelik farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını ekledi.