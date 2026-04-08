Gıda Bankacılığı Zirvesi'nde İsraf Mücadelesi ve Teknoloji Rolü Ele Alındı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilirlik ve gıda bankacılığı modeli gibi konular tartışıldı. TİDER Başkanı Hande Tibuk, Türkiye genelinde gıda bankalarının yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının önemine değindi.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, gıda israfının önlenmesi, sürdürülebilirlik ve gıda bankacılığı modelinin yaygınlaştırılması ele alındı. Zirve kapsamında, iklim riskleri, gıda güvenliği, tarım finansmanı, yenilikler ve yapay zeka kullanımı gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, gıda bankacılığının uzun yıllardır uygulanan bir dayanışma modeli olduğunu belirterek, israf olmadan kullanılabilir ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına dayandığını söyledi. Tibuk, gıda bankalarının market, aşevi ve depo formatlarında faaliyet gösterdiğini, özellikle market modelini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu modelde, ihtiyaç sahiplerinin belirlenen limitler dahilinde bağışlanan ürünleri seçebildiğini, bunun israfı önlediğini ifade etti.

Tibuk, TİDER'in 2010'da kurulduğunu ve Türkiye'de gıda bankacılığı ağını yönettiğini anlattı. İlk zirve düzenlendiğinde 7 gıda bankasına destek verdiklerini, bugün ise 39 şehirde 77 gıda bankasının sistemde yer aldığını ve bir milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını açıkladı. Zirvenin, farkındalık oluşturmak, bağışçı sayısını artırmak ve daha fazla gıda bankası açılmasına katkı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

BtcTurk Sponsorluk Yöneticisi Ertan Ece, zirvenin 6 yıldır gıda bankacılığı ve israfın önlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Etkinliğin parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Ece, israf konusuna dikkat çekmek için zirvede yer aldıklarını ifade etti. Ayrıca, finansal teknoloji çözümleri ve bitcoin gibi araçlarla enflasyona karşı korunmaya yönelik farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 17:55:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.