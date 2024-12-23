İstanbul'da Gökkuşağı Görüntüleri

İstanbul'da gökyüzü, yağışın ardından oluşan gökkuşağı ile renklendi.
Kentte gün içinde bazı bölgelerde aralıklarla yağış etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Sancaktepe'de yağışın ardından beliren gökkuşağı gökyüzünü süsledi.
Bölgede yaşayanlar, güzel görüntü oluşturan gökkuşağını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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