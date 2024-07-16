İstanbul'da Hafta Boyunca Sıcaklık 33-36 Derece Aralığında Seyredecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklığın 33-36 derece aralığında seyretmesinin, rüzgarın ise poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert şekilde esmesinin beklendiği belirtildi.

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi, mevsim koşullarına uygun, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. ???????