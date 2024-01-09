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İstanbul'da Hamsi, En Çok Tüketilen Deniz Ürünü Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Hamsi, En Çok Tüketilen Deniz Ürünü Oldu

İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan hamsi, bir önceki yılın en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı. Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi. Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi. Hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı. Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı. Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu. Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi. 2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi. Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti.

İstanbul\'da Hamsi, En Çok Tüketilen Deniz Ürünü Oldu
09.01.2024 - 11:03,
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İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü hamsi bir önceki sene en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 113 farklı tür su ürünü getirildi.

Halde 2022 yılında 60 bin 714 ton su ürünü bulunurken, geçen sene 54 bin 315 ton ürün nakledildi. Önceki yıl hale en çok getirilen 5 ürün palamut, hamsi, istavrit, lüfer ve mezgit olarak sıralanmıştı.

Geçen yıl ise birinci olan hamsi ile birlikte istavrit, mezgit, çipura ve palamut listede yer aldı. Böylece 2022'de tahtını palamuda kaptıran hamsi, 2023'te halde en çok tüketilen ürün sıralamasında yine birinci oldu.

Hale 2023'te 25 bin 836 ton hamsi, 7 bin 305 ton istavrit, 2 bin 606 ton mezgit, 2 bin 510 ton çipura, 2 bin 174 ton palamut getirildi. 2022'de ise 19 bin 832 ton palamut nakledilmişti. Böylece hale ulaştırılan palamudun 2022'ye göre yüzde 89 azaldığı belirlendi.

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 972 liradan satılan deniz böceği, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü olarak dikkati çekti.

Bu ürünü kilosu 966 liradan satılan ıstakoz ve kilosu 494 liradan satılan jumbo karides izledi.

Ayrıca halde hamsinin kilosu 25, palamudun kilosu 48, mezgidin kilosu 32, istavridin kilosu 31 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

ÜrünOrtalama (Ton
Hamsi25836
İstavrit7305
Mezgit2606
Çipura2510
Palamut2174
Levrek1867
Lüfer1494
Sardalya1266
İthal uskumru1070
Torik1036
Tekir943
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)
Böcek972
Istakoz966
Jumbo karides494
Sinarit478
Kalkan458
İthal lahoz452
Deniz levreği434
Lüfer404
Dülger366
Lipsoz342

Kaynak: AA
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İstanbul, Jumbo, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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