İstanbul'da Hastanede Asma Tavan Çöktü, 8 Bebek Tahliye Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Hastanede Asma Tavan Çöktü, 8 Bebek Tahliye Edildi

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmi çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.

04.08.2024 20:38
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İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.

Gece saatlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine bağlı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki koridorun asma tavanından geçen sıcak su tesisatı patladı.

Asma tavanda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda 8 bebeğin tedavi gördüğü hasta yoğun bakım odalarının zarar görmediği belirlendi.

Buradaki 7 bebek, personel tarafından yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi. Kalan bir bebek, tavandan akan sudan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerince kaldığı odanın penceresinden tahliye edildi.

"Bunların 3'ü riskli bebekti"

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunun tavanındaki sıcak su tesisatında sızıntı yaşandığını söyledi.

Burasının hasta odalarıyla ilişkili olmadığını dile getiren Köse, sıcak suyun etkisiyle buhar oluşunca yenidoğan ekibinin 8 bebeği çocuk yoğun bakım ünitesine transfer etmeye başladığını anlattı.

Başhekim Köse, "Bunların 3'ü riskli bebekti. Gün içerisinde bazı tedaviler alan, ara ara iniş çıkışları olan, kaybedilme tehlikesi yüksek olan bebekler... O yüzden zaten bu çocukların aileleri sürekli bilgilendiriliyor. Bebeklerden bir tanesinin bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde -çünkü bu herhangi bir çocuğumuza ya da kuvözüne işte su gelmesi ya da herhangi bir buhardan etkilenme gibi bir durum söz konusu değil- durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor." diye konuştu.

Bazı sağlık çalışanlarının suyla ıslandığını ancak herhangi bir yanık durumunun yaşanmadığını kaydeden Köse, suyun çeşmeden akan sıcaklıkta olduğunu belirtti.

"Çocuklar, kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor"

Doç. Dr. Emin Köse, çalışanların bir bebeği suyun aktığı yerden çıkarmak istememesi nedeniyle itfaiyenin çağrıldığını söyledi.

"Yandaki blok olduğu için bebeği camdan veriyorlar." diyen Köse, şöyle devam etti:

"Yenidoğan ünitesinin camları kapalı yani açılmıyor. O yüzden camı kırmak için itfaiyenin müdahalesi oluyor. Bir tanesi bu şekilde naklediliyor. Çocukların hepsi hemen yan bloktaki çocuk yoğun bakımına transfer ediliyor yani hasta odalarının ne tavanında ne de içerisinde su veya çökme söz konusu değil sadece koridorda olan bir hadise. Zaten çocuklar kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor."

Olay sırasında hastanede olduğunu dile getiren Köse, tavanın tamamının çökmediğini, kısmi bir olayın meydana geldiğini, sızıntı nedeniyle yerde su biriktiğini sözlerine ekledi.

"Sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı yaralanma gelişmemiştir"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, saat 00.02'de koridorda asma tavan üzerinden geçen sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana geldiği ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile sislenme şeklinde buhar yayılımı oluştuğu kaydedildi.

Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir. Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesine kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir. Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gram ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hastanede Asma Tavan Çöktü, 8 Bebek Tahliye Edildi - Son Dakika

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