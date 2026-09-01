İstanbul'da hastaneden izinsiz ayrılan kadının ölümüyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: Son sinyal Esenyurt'taki şüphelinin evinden çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da hastaneden izinsiz ayrılan kadının ölümüyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: Son sinyal Esenyurt'taki şüphelinin evinden çıktı

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İstanbul'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'taki ikameti gösterdiği tespit edildi. Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldüğü belirlenirken, olayla bağlantılı 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'taki operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 2022 yılında tedavi için götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahısların bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Zeynep Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, Yıldırım'ın kullandığı telefon hattına ait kayıtlar incelendi. Kayıtlardan, kayıp kadının son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki ikametini gösterdiği tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca F.D'nin 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla bağlantılı olduğu ve konu hakkında bilgisi bulunduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da hastaneden izinsiz ayrılan kadının ölümüyle ilgili 6 şüpheli yakalandı: Son sinyal Esenyurt'taki şüphelinin evinden çıktı - Son Dakika

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