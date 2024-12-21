İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.
Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.
Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi.
Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Havalimanı'na Yağış Engel Oldu - Son Dakika
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