İstanbul'da hayvan hakları eylemi sonrası 75 imzayla Cenevre'ye başvuruldu - Son Dakika
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İstanbul'da hayvan hakları eylemi sonrası 75 imzayla Cenevre'ye başvuruldu

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İstanbul\'da hayvan hakları eylemi sonrası 75 imzayla Cenevre\'ye başvuruldu
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Hayvan hakları savunucuları İstanbul Adliyesi önünde 2024 düzenlemesi sonrası hayvan ölümleri ve barınak uygulamalarına ilişkin soruşturmaların sonuçsuz kaldığını savundu. Ardından 75 imzayla Cenevre Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu.

(İSTANBUL) - Avukatın Sesi İnisiyatifi'nin çağrısıyla hayvanlara yönelik şiddet ve hayvan hakları ihlallerine karşı İstanbul Adliyesi önünde kitlesel basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada, 2024 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından farklı kentlerde yaşandığı belirtilen hayvan ölümleri ve barınaklardaki uygulamalara ilişkin soruşturmaların sonuçsuz kaldığı savunuldu. Eylemin ardından 75 kişinin imzasıyla Uluslararası Cenevre Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.

"Susma, korkma. Koru ve yaşat" çağrısıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu, Halkçı Doğa ve Hayvanseverler, Suruç Aileleri İnisiyatifi ile çeşitli kitle örgütlerinin temsilcileri ve hayvan hakları savunucuları katıldı.

Eylemde Avukatın Sesi İnisiyatifi üyeleri Av. Gülsevin Sönmez, Av. Nur Meşe ve Av. Doğan Zafer Çıngı ile dernekler adına Hande Sonsöz ve Halkçı Doğa ve Hayvanseverler adına Safiye Arslan konuştu.

"BU ÜLKEDE HAYVANLARIN VE HAYVANSEVERLERİN ADALETE İHTİYACI VAR"

Yapılan konuşmalarda, 2024 yılında hayvanlara ilişkin yapılan yasal düzenlemenin ardından yaşanan olaylara dikkat çekildi. Bir konuşmacı, düzenleme yapılırken hayvanların öldürülmeyeceğine ilişkin açıklamalar yapıldığını belirterek, düzenlemenin ardından farklı kentlerde çok sayıda hayvanın öldürüldüğünü söyledi.

Gebze'de 45 köpeğin çöp poşetlerinden toplandığını, bir ay sonra ise Ümraniye'de yüzlerce köpeğin "zindan tipi kuyulardan" çıkarıldığını söyleyen konuşmacı, bu olaylarla ilgili soruşturma izni verilmediğini savundu.

İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan konuşmacı avukat Nur Meşe, şöyle konuştu:

"Bu ülkede katliam var. Bu katliamın görüntüleri var. Ancak soruşturma izni yok. Bu ülkede hayvanların, hayvanseverlerin adalete ihtiyacı var. 2024 yılında katliamlar art arda geldi. Niğde'de kafası kesilmiş köpekleri topladık. Her birinin görüntüsü vardı. Ankara Mamak'ta bir çöp poşetini yırtıp içinden çıkmak zorunda kalan bir köpeği fotoğrafladık. Fakat hiç kimseye hiçbir şey olmadı, o fotoğrafı çekenler dışında. Bu ülkede adalet arayanlar cezalandırılmakta."

"BEN BU KANUNU KABUL ETMİYORUM"

Hayvanlara yönelik uygulamalara tepki gösteren Meşe, "Bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir kadın olarak bana merhamet öğretmeyin. Ben bu kanunu kabul etmiyorum" dedi.

Eyleme katılanlar da "Devlet öldürmez, devlet yaşatır" sloganı attı.

HAYVANSEVERLERE YÖNELİK ŞİDDET İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİLER

Konuşmada hayvanseverlere yönelik şiddet olaylarına da değinildi. Sinem Güçlü'nün ailesinin yalnızca köpek beslediği için 28 kurşunla öldürüldüğü belirtilirken, "Necla teyze" olarak anılan bir hayvanseverin de hedef gösterilmesinin ardından evinde çıkan yangında yaşamını yitirmesine dikkat çekildi. Olaya ilişkin dosyanın "kaza" değerlendirmesiyle kapatıldığı ifade edildi.

Meşe, "Bu ülkede hayvanlar kadar hayvanseverler de katledildi, hayvanseverlere de şiddet uygulandı. Ancak hiç kimse hesap vermedi" dedi.

Hayvanlara yönelik şiddet iddialarıyla ilgili çok sayıda başvuruda bulunduklarını belirten Meşe, İstanbul Barosu, ARTİ ve Avukatın Sesi İnisiyatifi gönüllü avukatlarının söz konusu olayları yargıya taşıdığını ifade etti.

"BARINAKLAR ZİYARETE KAPATILDI"

Barınaklardaki koşullara da tepki gösterilen açıklamada, olayların ardından sorumlu kamu görevlilerinin değişmediği, buna karşın bazı barınakların vatandaşların ziyaretine kapatıldığı öne sürüldü.

Meşe, "Kapalı, kuyu tipi, zindan tipi barınaklarda, merdiven altında, balık istifi hayvanlar açlıkla ve sefaletle öldürülürken vatandaşların barınağa ziyaretleri kapatıldı" ifadelerini kullandı.

75 İMZAYLA CENEVRE'YE BAŞVURU

Basın açıklamasının ardından hayvan hakları savunucuları, yaşanan hak ihlalleri ve hayvanlara yönelik şiddet iddialarına ilişkin 75 kişinin imzasıyla Uluslararası Cenevre Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Kaynak: ANKA
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