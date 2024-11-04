İstanbul'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

İstanbul\'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Kuyumcudan hırsızlık yapan 4 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Tutuklandılar.

04.11.2024 10:21
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İSTANBUL'da kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu, 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıkları da ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Olay, Kadıköy, Bağdat Caddesinde bulunan bir kuyumcuda 9 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Gece yarısından sonra işyerine gelen hırsızlar, ellerindeki murç ve çekiçlerle kuyumcunun kepengini kırarak içeri girdi. Vitrinde buldukları ziynet eşyalarını çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada hırsızların iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde işyerine gelen şüphelilerin kepengi ve iş yeri camını kırmak için bir süre uğraştıkları, kuyumcuya giren hırsızların vitrinde buldukları ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri torbalara doldurdukları görüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bağcılar ve Başakşehir'de tespit edilen adreslere yapılan baskında Erhan Y.(32), Mahsut Y.(25), Sidar D.(26) ve Murat K.(39) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi de ele geçirildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Erhan Y.'nin 15, Mahsut Y.'nin 9, Sidar D.'nin 41, Murat K.'nın 31 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Sidar D. hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve şüphelinin 3 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Murat K. isimli şüpheli hakkında da daha önceden işlediği suçlar nedeniyle 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma sonucu hırsızların 1 Mayıs Çarşamba günü Güngören, Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde meydana gelen, işyerinin çelik kasasının çalındığı hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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