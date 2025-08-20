İstanbul'da Huzur Uygulaması: 705 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Huzur Uygulaması: 705 Gözaltı

20.08.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uygulamada 705 kişi gözaltına alındı, 292 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 211 noktada 1442 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1343 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 373 bin 233 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, makinalı tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 silah, 51 fişek, 1200 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira ele geçirildi.

Ekiplerce denetlenen 359 umuma açık iş yerinden birine işlem yapıldı.

Uygulamada 2 yabancı uyruklu kişi de işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 826 araç ile 3 bin 360 motosiklet kontrol edildi, 1956 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 1 milyon 170 bin 891 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Huzur Uygulaması: 705 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:55:26. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Huzur Uygulaması: 705 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.