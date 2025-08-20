İstanbul'da Huzur Uygulaması: 705 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 211 noktada 1442 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1343 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 373 bin 233 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, makinalı tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 silah, 51 fişek, 1200 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira ele geçirildi.

Ekiplerce denetlenen 359 umuma açık iş yerinden birine işlem yapıldı.

Uygulamada 2 yabancı uyruklu kişi de işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 826 araç ile 3 bin 360 motosiklet kontrol edildi, 1956 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 1 milyon 170 bin 891 lira trafik cezası kesildi.