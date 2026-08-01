İstanbul’da iki ayda 300 bin tonluk asfalt çalışması yapıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz dönemi asfalt programı kapsamında yol yenileme çalışmalarını sürdürdü. Haziran ve temmuz aylarında toplam 302 bin 266 ton asfalt imalatı ve yama çalışması gerçekleştirildi.

İBB Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz dönemi asfalt programı kapsamında büyükşehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ve temmuz aylarında, Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda ilçede yürütülen çalışmalarla yoğun kullanılan ana arterler, bulvarlar, caddeler ile bağlantı yollarında asfalt yenilemeleri tamamlandı.

Çalışmalarla hem ulaşım konforunun artırılması hem de trafik güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Çalışmalar kapsamında Üsküdar Vaniköy-Kandilli Göksu Caddesi arası, Pendik Dedepaşa Caddesi, Çekmeköy Reşadiye Caddesi, Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Arnavutköy Egemen Caddesi, Şişli Kadırgalar Caddesi, Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi, Üsküdar Büyük Çamlıca Caddesi ve Şile Otoyolu bağlantı yolları gibi kentin yoğun ulaşım akslarında yol yenilemeleri tamamlandı.

Haziran ayında Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Sarıyer, Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile ilçelerinde birçok noktada asfalt çalışmaları tamamlanırken temmuz ayında çalışmalar Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Beyoğlu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Silivri, Üsküdar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve Ümraniye ilçeleriyle devam etti.

Haziran ayında 89 bin 977 ton asfalt imalatı ve 47 bin 578 ton asfalt yama, temmuz ayında ise 122 bin 992 ton asfalt imalatı ve 41 bin 719 ton asfalt yama çalışması yapıldı. İki ayda toplam 302 bin 266 ton çalışma gerçekleştirildi.