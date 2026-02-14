İstanbul'da İkinci Bahar: Dürdane ve Mehmet'in Aşkı - Son Dakika
İstanbul'da İkinci Bahar: Dürdane ve Mehmet'in Aşkı

14.02.2026 11:16
72 ve 77 yaşındaki Dürdane ve Mehmet Yılmazer çifti, huzurevinde tanışıp evlenerek yeni bir hayat kurdu.

İstanbul'da huzurevinde tanışıp evlenen 72 yaşındaki Dürdane ile 77 yaşındaki Mehmet Yılmazer çifti, üç yılı geçen yeni hayatlarını "ikinci bahar" olarak görüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde tanışan Dürdane ve Mehmet Yılmazer, burada 20 Aralık 2022'de düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren çift, çeşitli sosyal etkinliklere de katıldıkları dinamik bir hayat yaşıyor.

Huzurevinde kurdukları yuvayı "ikinci bahar" olarak tanımlayan Yılmazer çifti, karşılıklı sevgi ve anlayışın yaşlılık döneminde en büyük güç olduğunu, birlikte yaşlanmanın yalnızlığı hafiflettiğini ve hayatı anlamlı kıldığını belirtiyor.

Huzurevinin gezisi dönüm noktası oldu

AA muhabirine konuşan 3 çocuk annesi Dürdane Yılmazer, geçmişte ev hanımı olduğunu, 2022'de Antalya'dan İstanbul'a gelerek Bahçelievler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezine yerleştiğini söyledi.

Kurumun Tekirdağ'a düzenlediği gezide, yemek sırasında oturacak yer bulamayınca Mehmet Yılmazer'in "Yamacıma otur." diyerek kendisini yanına davet ettiğini anlatan Dürdane Yılmazer, o günün ikisi için de özel bir anı olduğunu anlattı.

Mehmet Yılmazer'in daha önce giyim kuşamına gösterdiği özenle de dikkatini çektiğini belirten Yılmazer, "Bahçelievler Huzurevi'nde bir gün bahçeden içeriye girerken, koştura koştura arkamdan birisi geldi. Baktım, beyefendi. Aynen böyle kıyafetlerle, bakımlı. 'Dürdane Hanım sana bir şey söyleyebilir miyim?' dedi. Sonra da 'Bildiğim çok güzel çay bahçesi var, sizi çay bahçesine götürebilir miyim?' diye sordu. 'Odamda işlerim var, yarın gidebiliriz.' dedim. Ertesi gün gittik, sohbet ettik." şeklinde konuştu.

Yılmazer, yaklaşık 11 ay süren görüşmelerinin ardından evlilik teklifi almasını şöyle anlattı:

"Bir gün, 'Sana bir şey söylemek istiyorum.' dedi. Bana evlenmek istediğini söyledi. Benim de aklımda evlilik vardı. Kuyumcu önünden geçiyorduk, iki tane yüzük aldı. Taktık yüzükleri. Evlendik, huzurevinde kutlama yaptık. Sonra Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakil isteyerek buraya yerleştik. Mutluyuz çok şükür. Evlilik o kadar da zor bir şey değil, önemli olan anlaşabilmek. İnsan seveceği biri çıkınca karşısına evlensin."

Genç çiftlere tavsiye

3 çocuk babası Mehmet Yılmazer ise Dürdane Yılmazer'i huzurevinde yaklaşık bir yıl boyunca gözlemlediğini, zamanla aralarındaki yakınlaşmanın evlilikle sonuçlandığını dile getirdi.

İlk çay davetini Dürdane Hanım'ın kabul etmediğini söyleyen Yılmazer, huzurevinin Tekirdağ'a düzenlediği gezinin ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yalnızlığın zor olduğunu ifade eden Yılmazer, genç çiftlere şu tavsiyede bulundu:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İstedikten sonra aşılamayacak bir şey yok. Yeter ki birbirine güven olsun. Sırt sırta verdikten sonra her şey olur."

Yılmazer, eşine Sevgililer Günü için sürpriz planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İkinci Bahar: Dürdane ve Mehmet'in Aşkı - Son Dakika

