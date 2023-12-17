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İstanbul'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Ölüm nedeni Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belirlenecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, olayın inceleneceğini ve gerekli incelemelerin müfettişler tarafından yapılacağını belirtti.

İstanbul\'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
17.12.2023 - 11:49,
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Emre Can URAN/ , GAZİOSMANPAŞA'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belli olacağı kaydedilirken, cenazeye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" dedi.

Olay, 15 Aralık Cuma günü, öğle saatlerinde, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan ilköğretim okulunda yaşandı. İddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı. Küçük kız, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti. Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

Elvin Ak'ın dayısı Ethem Güneş ise, "Şu an bizim de bir bilgimiz yok tam anlamıyla. Sadece benim tek istediğim şey şu, o kör noktayı kamera görmüyor. O noktayı da kamera görsün. Ciğerimiz yanıyor, bizim gönlümüz rahat etmiyor. O kör noktayı da kameralar görsün. Çocuklarımız o okula gidiyor. Yoksa ihmal mi var bir şey mi var onu ben bilmiyorum" dedi. Cenaze namazı sonrası Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere Mardin'e uğurlandı.

Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Son Dakika

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