İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Seçimini Uygarlık Mühendisleri Grubu Kazandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerini, 2 bin 347 oyla Uygarlık Mühendisleri Grubu kazandı.

Karaköy'deki Mimarlar Odası'nda yapılan seçimde, Uygarlık Mühendisleri Grubu adayı Mustafa Keleş 2 bin 347 oy alırken, Çağdaş Mühendisler adayı Özer Or ise 2 bin 305 oy aldı.

Seçimi kazanan Mustafa Keleş, Beyoğlu'ndaki oda binası önünde yaptığı konuşmada, çok büyük bir sorumluluk aldıklarını söyledi.

Çok dinamik bir meslek grubunun başkanı olmaktan gurur duyduğunu aktaran Keleş, "2019'da yola başladım, Allah'a hamdolsun kapıyı açmak bizlere nasip oldu." dedi.

Keleş, "Bu başarı ilahi adaletin başarısı, bunu kişiselleştirmiyoruz ama bugünden sonra da hepimize bir görev düşüyor, buraya kalabalık girdik ama bizi burada yalnız bırakmamanız gerekiyor. Yarından itibaren 42 yıl sonra 42 oyla aldığımız bir oda, arkadaşlar dedi ki '2 yıl sonra terk edeceğiz.' Arkadaşlar, odayı almak bize nasip oldu, bıraktırmamak da size nasip olsun." ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cevahiroğlu da seçim çalışmalarının zaferle sonuçlandığını belirtti.

Bu zaferle beraber kazananın İnşaat Mühendisleri olduğunu ifade eden Cevahiroğlu, "Her daim meslektaşının yanında, sürekli yeniliğe açık yeni nesil bir oda olacağız. Bir sloganımız var 'Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız.' diye. Seçim sonuçları ülkemize ve tüm mühendislerimize hayırlı olsun." diye konuştu.