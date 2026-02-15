İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Seçimini Uygarlık Mühendisleri Grubu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Seçimini Uygarlık Mühendisleri Grubu Kazandı

15.02.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerini Uygarlık Mühendisleri Grubu kazandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi seçimlerini, 2 bin 347 oyla Uygarlık Mühendisleri Grubu kazandı.

Karaköy'deki Mimarlar Odası'nda yapılan seçimde, Uygarlık Mühendisleri Grubu adayı Mustafa Keleş 2 bin 347 oy alırken, Çağdaş Mühendisler adayı Özer Or ise 2 bin 305 oy aldı.

Seçimi kazanan Mustafa Keleş, Beyoğlu'ndaki oda binası önünde yaptığı konuşmada, çok büyük bir sorumluluk aldıklarını söyledi.

Çok dinamik bir meslek grubunun başkanı olmaktan gurur duyduğunu aktaran Keleş, "2019'da yola başladım, Allah'a hamdolsun kapıyı açmak bizlere nasip oldu." dedi.

Keleş, "Bu başarı ilahi adaletin başarısı, bunu kişiselleştirmiyoruz ama bugünden sonra da hepimize bir görev düşüyor, buraya kalabalık girdik ama bizi burada yalnız bırakmamanız gerekiyor. Yarından itibaren 42 yıl sonra 42 oyla aldığımız bir oda, arkadaşlar dedi ki '2 yıl sonra terk edeceğiz.' Arkadaşlar, odayı almak bize nasip oldu, bıraktırmamak da size nasip olsun." ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cevahiroğlu da seçim çalışmalarının zaferle sonuçlandığını belirtti.

Bu zaferle beraber kazananın İnşaat Mühendisleri olduğunu ifade eden Cevahiroğlu, "Her daim meslektaşının yanında, sürekli yeniliğe açık yeni nesil bir oda olacağız. Bir sloganımız var 'Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız.' diye. Seçim sonuçları ülkemize ve tüm mühendislerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Seçimini Uygarlık Mühendisleri Grubu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
21:40
Çok çalışmanın bedeli 2016 yılında Karabükspor’daydı, şimdiyse dünya devinde
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 00:25:20. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Seçimini Uygarlık Mühendisleri Grubu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.