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İstanbul'da iş yerinden hırsızlık ve araç çalma iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da iş yerinden hırsızlık ve araç çalma iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir kişiye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 şüpheliyi Esenler'de yakaladı. İncelemelerde, şüphelilerin Bayrampaşa'da bir aracın plakasını çaldıkları, Esenler'de de iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da iş yerinden hırsızlık ve araç çalma iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
27.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:38
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İstanbul'da iş yerinden hırsızlık yaptığı ve araç çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir kişiye ait hafif ticari aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen biri kadın 2 şüpheliyi Esenler'de yakaladı.

İncelemelerde, şüphelilerin Bayrampaşa'da bir aracın plakasını çaldıkları, Esenler'de de iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da iş yerinden hırsızlık ve araç çalma iddiasıyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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