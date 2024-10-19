İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı - Son Dakika
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İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı

İstanbul\'da İslam ve Özgürlük Konferansı

Konferansta 'Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü ve İslam' oturumu yapıldı, konuşmalar farklı bakış açılarıyla ele alındı.

19.10.2024 15:17
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İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci gününde, "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum düzenlendi.

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen konferansın ikinci gününün ilk oturumu, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nun başkanlığında yapıldı.

"Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturumda, ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han ve İslamabad'daki Quaid-i-Azam Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saeed Ahmed Rid konuştu.

Han, Hazreti Muhammed dönemindeki Medine Sözleşmesi'nin hukuk tarihinde önemli olduğunu belirterek "Sözleşme, dünyaya gerçek, eşitlikçi ve kapsayıcı vatandaşlığın ilk örneğini verdi." diye konuştu.

Batılı filozofların hukuk alanındaki çalışmalarına değinen Han, filozofların bu çalışmaları kendi toplumlarını inceleyerek yaptığını söyleyerek, düşüncelerinin "bazen evrensel değerler içermediği" eleştirisinde bulundu.

Han, anayasacılığın demokrasi ve özgürlüklerin korunması için önemli olduğunu kaydederek "anayasacılığın, Batılı bir yapı olduğu ve bu yapının Müslüman toplumlar için evrensel olduğu şeklindeki yanlış düşünceden uzaklaşılması gerektiğini" ifade etti.

Rid ise Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Tunus anayasalarında egemenlik konusunun nasıl ele alındığına değindi.

Ayrıca Rid, İslam hariç diğer dinler hakkında da araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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