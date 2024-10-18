İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı - Son Dakika
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İstanbul'da İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

İstanbul\'da İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

İstanbul'da düzenlenen konferansta, insan hakları ve Gazze'deki soykırım ele alındı.

18.10.2024 14:17
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İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı" başladı.

İki gün sürecek konferansın açılışında LDT Genel Koordinatörü ve ILN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çağlar Yılmaz, ILN Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Salman ve KASAM Başkanı Yusuf Cevahir konuşma yaptı.

Yılmaz, insan haklarına dayanan modern uluslararası düzene kavuşulduğunun zannedildiğine dikkati çekerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Ancak bu ölçüde hesap vermez, ölçüsüz, fütursuz bir sivil katliamına şahit olmak, tarihin önemli bir dönüm noktası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İslam ve Özgürlük Ağı'nın amaçlarından birisinin Müslüman toplumlara ön yargılı bakanların bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu kaydeden Yılmaz, "Evrensel değer ve kurumların Batı'da teorize edilmesinin, bunların insanlık tarihinin ortak medeni değerleri olduğunu unutturmaması" gerektiğini söyledi.

Salman da İslam ve Özgürlük Ağı'nın Arap Baharı'nın başlarında İstanbul'da "İstanbul Ağı" olarak kurulduğunu söyledi.

"Uluslararası hukukun tamamen çiğnendiği, yaşam hakkının hukuksuz bir askeri güç gösterisiyle ellerinden alındığı, insanlığa güvenlerini sarsan" İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına girildiğini dile getiren Salman, İsrail'in saldırıları yüzünden "özgürlüğün her yerde darbe aldığını" belirtti.

KASAM Başkanı Cevahir de Bakara Suresi'ndeki "Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir." ayetine atıfta bulunarak, insanların inanç konusunda hür olduklarını ve İslam dininin bu hürriyeti insanlara sağladığını söyledi.

Eski büyük İslam devletlerinde Müslüman olmayanların rahat yaşadıklarına işaret eden Cevahir, "Peki, son yüz senedir sanayide ileri giden ülkeler nasıl? Bize demokrasiden, liberal düşünceden, insan haklarından bahsedenlerin sicili nasıl? Mesela bir zamanlar, Müslümanların da Yahudilerin de Avrupa'dan nasıl kovduklarını herkes iyi bilir." diye konuştu.

Cevahir, Doğu Akdeniz'den Batı'ya göç yaşandığını belirterek, 15. ve 16. yüzyıllarda İspanya ve Portekiz'den kovulan Yahudileri Batı ülkelerinin kabul etmediğini ve çoğunun Osmanlıya sığındıklarını anlattı.

Konferansın açılış oturumu

Daha sonra Yılmaz'ın başkanlığında konferansın açılış oturumu yapıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, İslam ve Özgürlük Ağı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında liberal ilkeleri görmezden geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını meşrulaştırmaya çalışanların "her şeyin Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında başladığı düşüncesine" dayandığını belirten Yayla, "Kollektif ceza verme, İsrail'in onlarca yıllık politikasıdır." dedi.

Yayla, İsrail'in Gazze'de çocuk ve kadınları "kazara değil hedef alarak" öldürdüğünü ve fosfor bombası kullandığını belirterek, "Liberaller için İsrail'i desteklemek, benimsedikleri ideolojiye ihanet etmek olur." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi, İslam ve Özgürlük Ağı Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Syed Kamall da Kur'an-ı Kerim'in Müslümanları kitap ehline saygı duymaya teşvik ettiğini ve ahlaklı olmayı öğrettiğini anlattı.

Liberalizmde bahsedilen tahammülün insanların arasındaki "farklılıkların azaltılması anlamına gelmediğini" söyleyen Kamall, "Farklılıklarımız olabilir ancak yapmamız gereken şey, yargılanmamamız gerektiğini kabul etmemizdir." dedi.

Kamall, Hazreti Muhammed'in vergilerin sosyal güvenlik alanında kullanılmasına destek verdiğini ve liberalizmin politikalarına benzer olarak tüccarlara vergi konusunda bazı kolaylıklar sağladığını belirterek, "İslam'da hoşgörülü çoğulculuğun ve ticaret tarihini Müslümanlara ve bütün insanlara hatırlatmak gibi bir görevimizin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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