İstanbul\'da İsrail Protestosu

10.04.2026 18:19
Filistin'e Destek Platformu, Bağcılar'da protesto düzenleyerek İsrail'in idam yasasını kınadı.

İstanbul'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırım protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Bağcılar Meydanı'nda bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırılarına tepki gösterdi.

Gruptakiler, İsrail Parlamentosu tarafından Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören düzenlemeyi kınayarak, "Kahrolsun İsrail", "Zulme dur de, zalime susma", "Hamas'a selam, boykota devam" sloganları attı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı konuşmada, "Filistin'in başkenti özgür Kudüs'te, Bağcılar Meydanı'nda bulunan kardeşlerimizle belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın cuma namazını kılacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Çocukların ve kadınların katledilmesine, Filistin'in İsrail adıyla işgal edilmesine, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara, Batı Şeria'nın ilhak edilmesine, Gazze'deki insanlık dışı soykırıma, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılara karşı olduklarını vurgulayan Kabaktepe, mazlumun, Filistin'in, katledilen çocukların yanında, işgalci siyonizmin karşısında olduklarını söyledi.

Barış, adalet ve huzur istediklerini, coğrafyanın işgal edilmesine karşı çıktıklarını dile getiren Kabaktepe, "Bu duruş çok önemli bir duruş. Siyonizmi korkutan ve onların er ya da geç sona erecek zulümlerinin işaret çiçekleridir. Onun için Türkiye'ye, 85 milyona, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yüzyılın başında 'Barışı getireceğiz.' dediler, savaşı getirdiler. 'Huzuru getireceğiz.' dediler, kargaşayı getirdiler. Bu coğrafyayı kan gönlüne çevirdiler. İnsanların kanının aktığı, işgallerin oluşturduğu zulmün ve adaletsizliğin kol gezdiği bir sürece çevirdiler. Hep beraber Türkiye, zalime karşı duran ülkeler ve toplumlar olarak yeniden barışın, adaletin tesisi için gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. 'Her ülkenin sınırına, toprağına saygılıyız.' diyorlar. Bu yüzyılın başından beri Filistin topraklarını işgal edip terörist İsrail devletini kuruyorlar."

Bu toprakların her zaman vicdanın sesi, insanlığın son adası olduğunu belirten Kabaktepe, "İran'da saldırıyla öldürdüğünüz 156, Gazze'de katlettiğiniz 20 binin üzerindeki çocuğumuzun, 30 bine yakın kadınımızın, 70 bin insanımızın hesabını elbette vereceksiniz. Hep birlikte omuz omuza yürümeye, bu uğurda çalışmaya, adaletin tesisi için yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla platforma temsili kefene sarılı çocuk tabutları bırakılan eylemde, Müslümanlar için dua edildi.

Kaynak: AA

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı
Trump’tan Netanyahu’ya “Lübnan’a saldırıları azaltması“ çağrısı Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan'a saldırıları azaltması" çağrısı
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Irak Meclisi, 11 Nisan’da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak Irak Meclisi, 11 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
