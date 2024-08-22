İstanbul'da izinsiz inşaat skandalı - Son Dakika
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İstanbul'da izinsiz inşaat skandalı

İstanbul\'da izinsiz inşaat skandalı

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki incelemelerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. İnşaat alanına alınmayan ekipler, polisin devreye girmesiyle içeri girebildi. İnceleme sonucunda, izin dışı olarak yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapıların inşa edildiği tespit edildi. İşçiler, inşaatın daha önceden mühürlendiği bilgisinin kendilerine verilmediğini belirtti.

22.08.2024 15:50
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İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki incelemelerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Vaniköy'deki emniyet güçlerinin geldiği inşaat alanına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alınmadı.

Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yoldaki görevli, gazetecilere, üzerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı yelekleriyle kapıya gelen ekipleri görmediğini söyledi.

Basın mensuplarının, bu kişilerin bakanlık ekibi olduklarını söylemeleri üzerine görevli, "Almadığımızı söylemedim, bakanlık ekibini ben göremedim." dedi.

Daha sonra görevliler, bakanlık ekiplerini inşaat alanına aldı.

Polisin de devreye girmesiyle basın mensupları da şantiye alanına girebildi.

Mühürlenen yapıda inşaat devam etti

İçeride çalışmalarını yürüten bakanlık ekipleri, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenen alanda izin dışı olarak yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapıların inşa edildiğini tespit etti.

Öte yandan İBB'nin 16 Ağustos'ta mühürlendiğini bildirdiği inşaatta bu güne kadar çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından durdurulan inşaatta çalışan işçiler, polis nezaretinde alandan çıkarıldı.

İşçiler, basın mensuplarına, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve bu sabaha kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, inşaat alanından ayrıldı.

Konuyla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da izinsiz inşaat skandalı - Son Dakika

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