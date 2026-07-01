İstanbul'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İstanbul\'da Kabotaj Bayramı\'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
01.07.2026 13:46
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, İstanbul'da törenlerle kutlandı. Vali Davut Gül ve diğer yetkililer, Türk denizciliğinin son 300 yılın en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı.

İstanbul'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Valiliği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Beşiktaş Meydanı'ndaki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, ülkenin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, İstanbul'da da çok uzun bir kıyı şeridi bulunduğunu söyledi.

Denizciliğin tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi son 300 yılın en güçlü dönemini yaşadığını ifade eden Gül, "Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Bunun içerisinde başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği olmak üzere tersanesinden balıkçısına, savunma sanayinden emeğiyle çalışan işçilerine ve askerlerimize kadar sektörün her paydaşı kendi alanında fazlasıyla gayret gösterdi." dedi.

Gül, yapılan çalışmaların neticesinde Türkiye'nin 6 mil ve 12 mil içine hapsedilmesi senaryolarının ortadan kalktığına dikkati çekerek, "Mavi vatan artık gündemimize geldi. Bunun neticesinde de dost düşmana son 300 yılın en güçlü döneminde olduğumuzu gösteriyoruz. Bizlere bu anlamda önderlik eden, bu işleri koordine eden başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımızın bütün ekibine teşekkür ediyor, bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise Cumhuriyet'in denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100'üncü yılını heyecanla kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kıran, "Bugün Türk sahipli ticaret filomuz dünyanın en büyük filoları arasında yer almaktadır. Tersanelerimiz ileri teknolojiye sahip ticaret gemileri, askeri gemiler ve insansız deniz araçları üreterek dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirmektedir. Limanlarımız, lojistik altyapımız, denizcilik eğitim kurumlarımız ve yetişmiş insan kaynağımızla Türkiye, küresel denizcilik sektörünün saygın ülkeleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Denizcilikte başarının kalıcı olmadığını, rekabetin artık gemi sayısından ziyade yeşil dönüşüm, dijitalleşme, alternatif yakıt teknolojileri, yapay zeka kullanımı ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirten Kıran, hedeflerinin ise Türk bayrağını dünya denizlerinde daha güçlü dalgalandırmak, filoyu dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak, denizcilik sanayisini geliştirmek ve güçlü bir denizcilik kültürü oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu da yaptığı konuşmada, "Türk Deniz Kuvvetleri, TCG Anadolu başta olmak üzere Türk mühendislerinin tasarımı olan stratejik öneme sahip milli uçak gemisi, milli denizaltılarının yanı sıra birçok farklı özelliğe sahip milli platformlarımız, insansız hava ve deniz araçlarımız ile yetişmiş insan gücü sayesinde Cumhuriyet tarihimizin en görkemli dönemini yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakıoğlu, kendisine verilen görevleri özveri ve başarıyla icra eden Türk Deniz Kuvvetlerinin, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de mavi vatanda ve tüm dünya denizlerinde, Türk denizciliğinin güven ve emniyetinin teminatı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşma yaptı.

Denizde ve karada etkinlikler yapıldı

Konuşmaların ardından katılımcılar, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ve Vali Gül, burada anı defterini doldurarak imzaladı.

Programda, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bando ekibi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı konser verdi.

Törende, deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botları gösteri sundu.

Vatandaşlar da etkinlikleri ilgiyle izledi.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Tamer Kıran, Denizcilik, Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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