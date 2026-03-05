İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 50 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa'da kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi aracına bineceği sırada düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının eviyle aracında yapılan aramada ise 50 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.