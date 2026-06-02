İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi
İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 20 Tabanca Ele Geçirildi

02.06.2026 10:00
Tuzla'da düzenlenen operasyonda 20 tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 20 tabancanın ele geçirildiği kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Tuzla'nın Anadolu Mahallesi'nde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda konteynırda, boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda, zanlı S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

