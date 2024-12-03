İstanbul'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu

Güncel

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 55 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Sosyal medya aracılığıyla silah kullanımını özendirdiği tespit edilen 55 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda 110 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 mermi, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucuyla sahte plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.