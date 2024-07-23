İstanbul'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 15 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 15 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yaptı. Yapılan operasyonda Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde 3 araç ve 2 depoda yapılan aramalarda 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile 15 milyon 910 bin boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 elektronik sigara da bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2024 10:39
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İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile 15 milyon 910 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde kaçak sigara tütünü, boş makaron ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, kaçak ürünlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yaptı.

Şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 3 araç ve 2 depoya düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Depo ve araçlardaki aramalarda 5 ton 220 kilogram kaçak sigara tütünü, 15 milyon 910 bin boş makaron, kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ile 5 bin 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 15 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Tütün ve Boş Makaron Operasyonu: 5 Ton Tütün ve 15 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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