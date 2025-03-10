İstanbul'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

10.03.2025 13:22
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(İSTANBUL) - İstanbul genelinde düzenlenen denetim ve operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7 Mart tarihinde İstanbul genelinde 450 ekip 900 personelle 221 adres, işyeri ve araçlara yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 578 adet elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 adet elektronik sigara likidi, 12 bin 4 adet farklı markalara ait sigara, 41 bin 478 adet dolu makaron, 49 bin 825 adet boş Makaron, 281 kilo 340 gram açık tütün, 196 adet paketlenmiş tütün, 2 bin 380 adet dal puro, bin 190 adet sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 adet sigara filtresi, 73 adet cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 işyeri hakkında da idari işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Makaron, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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