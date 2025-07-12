İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı, 4 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-11 Temmuz'da kaçakçılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şişli, Başakşehir, Sultangazi, Pendik ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 339 sikke, 10 bin 700 litre kaçak alkol, 10 bin 800 cep telefonu aksesuarı, 630 bini boş 4 milyon 753 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 41 bin boş sigara kutusu ve 780 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 3'ünün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.