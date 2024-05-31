İstanbul\'da kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki polis memuru Bayram Koç, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Koç için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Koç'un babası Mehmet Ali Koç, yakınları, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Koç'un kardeşi Mikail ise cenaze törenine polis üniformasıyla katıldı.
Bayram Koç'un cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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