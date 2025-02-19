İSTANBUL'da beklenen kar yağışı başladı. Arnavutköy, Başakşehir gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Başakşehir'de kar yağışının başladığını gören okul öğrencileri bahçeye çıktı. Bahçede oyun oynayan öğrencilerin kar sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı Başladı, Öğrenciler Bahçede Eğleniyor - Son Dakika
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