İstanbul'da kar yağışı gece etkili oldu; park ve sokaklarda halay çekip, kar topu oynadılar / Simge yapılardan - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı gece etkili oldu; park ve sokaklarda halay çekip, kar topu oynadılar / Simge yapılardan

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ara sokakları beyaza bürüdü.

21.02.2025 07:47
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Armağan GÖKMEN/İSTANBUL, - İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ara sokakları beyaza bürüdü. Evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, park ve sokaklarda halay çekip kar topu oynadı. Şehrin kar altında kalan simge yapılarında yer yer kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip kar topu oynadı. Ekipler, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

'HALAYLA KARŞILAMA YAPTIK'

Esenler ilçesinde, caddede kar topu oynayıp halay çeken Muhittin Çavdaroğlu "Uzun yıllardır İstanbul'a böyle bir kar yağmamıştı. Güzel bir kar yağıyor, bizde bunu değerlendirelim dedik. Mahalledeki çocukları toplayıp halayla karşılama yaptık. Biraz halay çektik eğlendik. İstanbul'a kar yağdı çoluk çocuk eğlendi. Bizde de bir çocukluk var tabi mutluyuz" dedi.

Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, karla kaplı ara sokaklarda ve parklarda kar topu oynarken, yetişkinler ise kar üstünde halay çekti. O anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Etkili olan kar yağışı nedeniyle, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sarıyer ilçesinde yer yer yoğunlaşan yağış, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

KENTİN SİMGE YAPILARINDA KAR

Şehrin genelinde yoğun kar yağış aralıklarla sürerken 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Dolmabahçe Sarayı önü, Taksim Meydanı, Ayasofya Camii, Eminönü Camii ve Üsküdar Kız Kulesi'nde yer yer kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sultanahmet Meydanı'nda turistler kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına rağmen Galata Köprüsü'nde balıkçılar balık tutmaya devam etti.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı gece etkili oldu; park ve sokaklarda halay çekip, kar topu oynadılar / Simge yapılardan - Son Dakika

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