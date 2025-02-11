İstanbul\'da Kar Yağışı Sebebiyle Trafik Yoğunluğu

Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde evlerin çatıları ve yerler beyaza bürünürken trafikte yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından Başakşehir 4. Etap'ta gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde kar yağışı şiddetini arttırdı. Yollar ve ağaçların üzeri beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler de araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilemekte güçlük çekti.

Sabah erken saatlerden itibaren sulu kar şeklindeki yağış Ümraniye'de de kara dönüştü. Kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanıyor