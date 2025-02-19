İstanbul\'da Kar Yağışı Sonrası Metroda Yoğunluk

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İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde metrolarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında trafik kilitlendi. Akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak istemesi sonucunda yoğunluk oluştu. Gayrettepe ve Mecidiyeköy metro istasyonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Tepki gösteren vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.